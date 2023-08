VIDEO. Rusia a expus la Moscova blindate occidentale, „trofee” capturate în războiul din Ucraina

Armata rusă a expus în apropiere de Moscova echipamente militare occidentale pe care trupele sale le-au capturat pe frontul din Ucraina, pentru a-şi lăuda propriile armamente şi a decredibiliza contraofensiva ucraineană aflată în desfăşurare, scrie miercuri agenţia France Presse, al cărei corespondent în capitala rusă a vizitat expoziţia organizată în Parcul Patriot, unde au fost de asemenea prezentate o serie de arme ruseşti în cadrul târgului militar Armata 2023, scrie Hotnews.ro.

„A fost abandonat pe câmpul de luptă, pentru că s-a stricat”, spune un comandant rus, cu casca militară pe cap, lângă un impunător transportor blindat MaxxPro, unul din numeroasele vehicule furnizate Ucrainei de către Statele Unite. Acelaşi comandant prezintă alături şi un vehicul de luptă britanic Husky, cu parbrizul ciuruit de gloanţe, relatează Agerpres.

Mai încolo, un alt ofiţer rus dă un interviu în faţa unui tanc uşor francez AMX-10 RC. Printre alte echipamente din seria de „trofee” de război capturate de armata rusă în Ucraina se mai regăsesc un blindat australian Bushmaster, un blindat american pentru transportul trupelor M-113, încă unul britanic de tipul Bushmaster, de asemenea un vehicul blindat de patrulare britanic Mastifff sau un vehicul suedez de luptă al infanteriei CV90-40. Expoziţia prezintă şi diferite echipamente militare de producţie ucraineană.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, a vizitat miercuri expoziţia. „Asta e ceramică? Aha! O tehnologie avansată, merită să o vedem”, spune el în timp ce priveşte îndeaproape un blindat oferit Ucrainei de Australia. Medvedev a remarcat şi articole menite să arate îndoctrinarea „ideologică” a tinerilor ucraineni, cum ar fi slogane naţionaliste ucrainene sau embleme are regimentului Azov.

Armele capturate pe frontul din Ucraina au devenit o atracţie a târgului Armata 2023, care se desfăşoară până pe 20 august în prezenţa unor delegaţii militare din ţări „prietene” ale Rusiei, în special din Africa şi Asia, târg al cărui scop este promovarea exportului de armament rusesc.

Târgul se prezintă astfel ca o operaţiune de comunicare a industriei militare ruse şi a armatei ruse. Aceasta din urmă a ocupat rapid în primele zile ale invaziei declanşate pe 24 februarie 2022 teritorii ucrainene întinse. După degringolada care a urmat apoi pe front pentru trupele ruse, începând cu retragerea din regiunea Kievului, apoi cu pierderea celei mai mari părţi a provinciei nord-estice Harkov după o contraofensivă ucraineană fulger şi retragerea de asemenea de pe malul drept al Niprului în provincia sudică Herson, armata rusă vrea acum să arate că s-a pus pe picioare şi că poate apăra în faţa contraofensivei ucrainene teritoriile pe care le ocupă în estul şi sudul Ucrainei.

When the Russian Armed Forces destroy the equipment sent by the Ukrainian Armed Forces, the West resumes talks about the need to return to the negotiation table, stated Dmitry Medvedev at the "Army-2023" forum.

These appeals are a "deceptive stance," as the US and EU profit from… pic.twitter.com/kFZkt75ZU6

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 16, 2023