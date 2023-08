VIDEO. Rusia afirmă că a distrus o ambarcaţiune militară de fabricaţie americană care transporta ucraineni în apropiere de Insula Şerpilor

Ministerul rus al Apărării a anunţat marţi că forţele sale au distrus o ambarcaţiune militară rapidă de fabricaţie americană care transporta personal militar ucrainean la est de Insula Şerpilor din Marea Neagră, relatează News.ro.

Ministerul a precizat că ambarcaţiunea, despre care a spus că transporta un ”grup de debarcare ucrainean”, a fost distrusă de un avion rusesc de luptă.

Moscova nu a oferit alte detalii, iar Ministerul ucrainean al Apărării nu a reacţionat deocamdată.

Russian MoD shares footage of Russian aircraft engaging US-made Ukrainian Willard Sea Force high-speed military boat with a landing group in the east of Snake Island. pic.twitter.com/KuLO7xWYwK

— Clash Report (@clashreport) August 22, 2023