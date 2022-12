VIDEO. Rușii au lansat o rachetă Kh-101 de către un bombardier strategic rusesc: „Bună dimineața, Zelenski!”

Un cont de Telegram apropiat de aviația militară rusă a publicat un scurt clip video cu momentul în care un bombardier strategic trage o rachetă de croazieră contra Ucrainei.

Acestea par să fie primele imagini cu lansarea unei rachete X-101 dintr-un bombardier TU-95MS de la începutul războiului și până acum, potrivit Hotnews.

Forțele Aeriene Ruse au tras multe astfel de rachete, stârnind multe speculații privind stocurile pe care le mai dețin, dar au fost foarte secretoși privind aceste operațiuni.

Clipul video a fost postat pe Telegram de Fighterbomber, un cont cu 260.000 de urmăritori. Pe filmare se vede momentul în care este lansată racheta de crozieră de către bombardier și se aude cum un membru al echipajului spune: „Bună dimineața, Zelenski!”.

Footage of the Kh-101 cruise missile launch from the Tu-95 strategic bomber.

📹Fighterbomber pic.twitter.com/AaqORLvcgq

— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) December 26, 2022