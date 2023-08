VIDEO. Rușii au lovit un hotel din Zaporojie: 14 persoane au fost rănite, inclusiv şi 2 copii

Joi seara, o rachetă rusă a lovit un hotel din orașul ucrainean Zaporojie, provocând moartea unei persoane şi rănirea altor 14, au declarat oficialii ucraineni, citaţi de Reuters.

Poliţia naţională a declarat că o rachetă Iskander a lovit oraşul la ora locală 19:20, conform News.ro.

”Zaporojie. Oraşul suferă zilnic din cauza bombardamentelor ruseşti. Un incendiu a izbucnit într-o clădire civilă după ce ocupanţii au lovit-o cu o rachetă”, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski pe pagina sa de Facebook.

Anatoli Kurtev, secretarul Consiliului municipal din Zaporojie, a declarat că printre cei 14 răniţi se numără şi doi copii.

Fotografiile şi înregistrările video împărtăşite de oficiali au arătat un crater mare, maşini distruse şi o clădire de patru etaje grav avariată, având o firmă de hotel.

❗️ Russian army shelled #Zaporizhzhia region. One person was killed and 16 injured, among them children.

The Reikartz hotel was hit, a medical and educational institution and two high-rise buildings were also damaged. Ukrainian media reported that a children’s summer camp was… pic.twitter.com/YPiLpkIDcC

— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2023