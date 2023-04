VIDEO. Ruşii şi-au intensificat atacurile asupra a două oraşe-cheie din Ucraina: Un bărbat de 50 de ani şi fiica sa, în vârstă de 11 ani, ucişi de armata lui Putin

Ocupanții ruși au continuat atacurile de-a lungul frontului şi le-au concentrat asupra a două oraşe ucrainene din regiunea estică Doneţk, a anunţat armata ucraineană, care spune că a respins peste 40 de lovituri inamice în ultimele 24 de ore, relatează Reuters.

Luptele cele mai intense au fost de-a lungul periferiilor vestice ale Bahmutului, unul dintre cele două oraşe din est, alături de Avdiivka, pe care armata rusă le-a vizat cu atacurile sale, a declarat duminică Statul Major al forţelor armate ucrainene.

Armata lui Putin asediază Bahmutul de luni de zile, în cea mai lungă bătălie din mai bine de un an de război.

În discursul video de duminică seară, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat atacurile aeriene ruseşti care au avut loc chiar în Duminica Floriilor, spunând că Moscova se izolează şi mai mult de lume.

Serviciul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă al Ucrainei a declarat că un bărbat în vârstă de 50 de ani şi fiica sa, în vârstă de 11 ani, au fost ucişi după ce rușii au lovit o clădire rezidenţială din Zaporojie, în sud-estul ţării. O femeie identificată ca fiind soţia, respectiv mama victimelor a fost scoasă de sub dărâmături şi este în stare gravă.

Ministerul rus al Apărării a mai declarat că forţele sale au distrus un depozit cu 70.000 de tone de combustibil în apropiere de Zaporojie. Forţele ruse au distrus depozite ale armatei ucrainene care depozitau rachete, muniţii şi artilerie în regiunile Zaporojie şi Doneţk, a precizat ministerul.

Papa Francisc, care a criticat războiul Rusiei, s-a rugat pentru pace în timpul în mesajul transmis cu ocazia Paştelui catolic: ”Ajută iubitul popor ucrainean în călătoria sa spre pace şi răspândeşte lumina Paştelui asupra poporului rus”, a declarat suveranul pontif.

ATACURI RUSEŞTI RESPINSE

Mai mult de 40 de atacuri inamice au fost respinse în ultimele 24 de ore, a declarat Statul Major General al Ucrainei. Acesta a precizat că forţele ruseşti au lansat fără succes ofensive în zonele de la vest de Bahmut, oraş în mare parte distrus, care avea o populaţie de 70.000 de locuitori înainte de război.

Cel puţin 10 oraşe şi sate au fost supuse bombardamentelor ruseşti.

Raportul armatei ucrainene a precizat că forţele ruseşti nu au înregistrat niciun progres în atacurile asupra Avdiivka, al doilea focar de luptă din est, şi a menţionat bombardamente ruseşti pe scară largă în regiunile situate mai la nord.

”În centrul regiunii Zaporojie şi în sudul regiunii Herson, forţele inamice au continuat să construiască fortificaţii”, se arată în raport. ”Mai multe oraşe au fost bombardate”, arată armata ucraineană.

Oficialii regiunilor din sud au declarat că avioanele ruseşti au folosit bombe ghidate împotriva oraşelor din regiunea Herson.

Forţele ucrainene continuă să apere Bahmutul împotriva atacurilor repetate ale Rusiei, deşi Zelenski a recunoscut săptămâna trecută că, dacă trupele riscă să fie încercuite, acestea ar putea fi retrase.

”Inamicul încearcă să ne cucerească oraşul-fortăreaţă cu orice preţ”, a declarat Serhi Cerevati, purtător de cuvânt al Comandamentului militar din estul Ucrainei, la televiziunea naţională. ”Deşi este extrem de dificil, controlăm încă situaţia. Unităţile noastre blochează inamicul şi îi provoacă maximum de daune”, susţine oficialul.

Analistul militar ucrainean Oleh Jdanov a declarat că forţele ruseşti controlează centrul oraşului Bahmut, o mare parte din acţiunile lor concentrându-se acum asupra gării oraşului. ”Există lupte grele în centrul oraşului, iar inamicul se deplasează treptat spre periferia vestică”, a declarat Jdanov.

Controlul asupra Bahmut ar putea permite Rusiei să vizeze direct liniile de apărare ucrainene din Ceasiv Iar, în est, şi să deschidă calea pentru ca forţele sale să avanseze spre două oraşe mai mari pe care le râvneşte de mult timp în regiunea Doneţk: Kramatorsk şi Sloviansk.

