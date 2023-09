VIDEO. „Salutări de la HIMARS”: Armata Ucrainei arată cum a lovit rușii tocmai în timp ce încărcau rachete pentru elicopterele de atac Ka-52 „Alligator”

Armata ucraineană a distribuit o nouă înregistrare video spectaculoasă care arată cum un atac cu sisteme HIMARS a surprins un grup de soldați ruși tocmai în timp ce încărca în camioane rachete pentru elicopterele de atac „Alligator”.

„Salutări de la HIMARS. Distrugerea unui depozit rus de muniții în satul Mîronivske, regiunea Donețk. Ei au depozitat aici rachete ghidate 9M127 „Vikhr” pentru elicoptere Ka-50 și Ka-52”, afirmă ministerul ucrainean al apărării pe pagina sa de Twitter, alături de înregistrarea care arată lovitura, potrivit Hotnews.

Greetings from HIMARS. The destruction of a russian ammunition depot in the village of Myronivske, Donetsk region. They stored 9M127 "Vikhr" guided missiles for Ka-50 and Ka-52 helicopters here.

🎥 @SOF_UKR pic.twitter.com/PP2MbyE3r4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2023