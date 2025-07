Cât e scorul pentru Emilian Crețu!? 2.800 de euro pentru Dora

Emilian Crețu a reacționat dur, cu limbaj necenzurat, după ce în spațiul public a apărut un video în care apare că tariful său ca moderator la o nuntă, împreună cu personajul Dora, ar fi de 2800 de euro. „Cine a făcut asta merită un deget în cur…tea casei”, a declarat acesta.

„Dragilor, a apărut un video unde scrie că eu ca moderator la nuntă, plus Dora iau 2800€. Niciodată în viață nu am avut așa preț mare pentru o nuntă sau cumetrie. Cine a făcut asta este un dalb*iob și pentru asta merită un deget în cur…tea casei. Așa că nu am așa preturi. Am un preț pământesc, aș zice, unul bun, chiar și moderator+Dora. Niciodată în viață nu am avut 2800€ pentru o nuntă, nici chiar peste hotare”, a precizat Emilian Crețu.