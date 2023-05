VIDEO. Se reaprind Balcanii: Ciocniri violente între forțele speciale kosovare și ofițerii sârbi. Armata sârbă este în alertă maximă

Se reaprind Balcanii. Au fost ciocniri violente între forțele speciale kosovare și ofițerii autoguvernamentali sârbi din comunitățile cu o populație predominant sârbă. Evenimenele au avut loc vineri în nordul Kosovo, informează RTS TV.

Potrivit postului, în special în comunitatea din Zvechan, forțele speciale Kosovare au folosit grenade lacrimogene. Coloane de vehicule blindate ale poliției se deplasează în clădirile organismelor locale de autoguvernare din Kosovska Mitrovica, Leposavic, Zubin Potok.

În aceste localități, sirenele sună, avertizează asupra pericolului, iar orele din școli sunt întrerupte. În drum spre Leposavic, locuitorii ridică baricade.

Situația din nordul Kosovo, unde locuiesc predominant sârbi, s-a complicat după ce noii șefi ai organismelor locale de autoguvernare, albanezii kosovari, au depus jurământul cu o zi înainte, în timp ce sârbii au boicotat recentele alegeri municipale.

Președintele sârb Aleksandar Vučić a pus vineri armata în alertă maximă, a informat ziarul sârb Novosti.

Unitățile armatei s-au îndreptat spre granița administrativă dintre Serbia și provincia autonomă Kosovo, precizează publicația.

Clashes are now taking place between members of the Kosovo special forces and the Serbs. In the community of Zvechan, special forces used stun grenades. Columns of police armored vehicles are moving towards the buildings of local governments in Kosovska Mitrovica. pic.twitter.com/AcrJxhlbv4

— Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) May 26, 2023