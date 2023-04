VIDEO. Se scumpește apa la Sângerei. Furnizorul a acumulat datorii de peste jumătate de milion de lei

Locuitorii din 10 sate ale raionului Sângerei vor plăti mai scump pentru apa curenta. Aleșii raionali au votat astăzi majorarea tarifului de la 10 lei și 40 de bani la 15 lei pentru un metru cub de apă. Se întâmplă după ce Întreprinderea Municipală „Metalcongaz” care gestionează apeductul Bălți-Sângerei la care sunt conectați peste 2000 de consumatori nu mai poate să asigure activitatea instituției din cauza datoriilor pe care le-a acumulat, transmite TVN.md.

Angajații întreprinderii nu și-au primit salariile de aproape nouă luni. Datoriile acumulată de instituție depășește suma de 600 de mii de lei.

„Am fost la Bălți, la Protecția muncii, ne-au spus că dații în judecată. Aici am rămas din capul nostru că nu se înțeleg puterile în raion. Cineva luptă pentru noi, cineva luptă contra noastră”.

„Până la Anul Nou a mers sub lichidare, pe urmă iarăși ne-au făcut contract și mergem iar mai departe până în luna septembrie. Vedem cum va fi. -contracte aveți dar bani nu vă luați? – Bani nu-s”.

„ Leafa nu ne-au dat-o din luna iulie, cum am primit pe iulie, iată toate persoanele de la întreprinderea asta nu am primit, nu destul că este puțin, dar încă și nu-i la vreme. 2 100 am avut, dar ne mai oprește și primesc 1 900 și oleacă. Măcar asta să ne dea la vreme, dar așa nu ne-au dat din iulie.“

Întreprinderea Municipală „Metalcongaz” livrează apa primăriilor, iar acestea la rândul lor o vând consumatorilor, așa că după ce tariful a fost majorat, fiecare dintre cele zece primării conectate la apeduct vor fi nevoite să ajusteze plățile pentru consumatorii finali. În unele localități oamenii ar putea ajunge să plătească până la 25 de lei pentru un metru cub de apă.

ALA GUZUN, primar s. Bilicenii Vechi, Sângerei: „Ținând cont de tarife, noi suntem localitățile care primim apă, rugămintea mea față de toți consilierii ca să lase o lună de zile, ca directorul să lucreze. Dați-mi voie și mie la părere, pentru că-s venită de la consumator. -păi cereți-vă voie. – Păi mi-am cerut voie. Acum la momentul dat să întărim un tarif, la care încă nu este o analiză generală oricum nu putem face, oameni buni. ”

Fondatorul întreprinderii Municipală „Metalcongaz” este Consiliul Raional Sângerei care a decis să aloce instituției 200 de mii de lei pentru plata parțială a salariilor și cea cheltuielilor curente. Unii consilieri susțin, însă, că o astfel de abordare nu este una corectă, deoarece nu va soluționa problema, care ține în mare parte de proasta gestionare.

OLEG CERNEI, consilier raional: „Acesta este un apeduct care trebuie să ajungă la Telenești, respectiv atunci trebuia să găsească o formulă sau se formează o societate pe acțiuni cu participarea tuturor celor 10 parteneri și să găsească o formulă cum să gestioneze acest apeduct. Trebuia fiecare primărie să-și repartizeze competența. Ce-au făcut atunci la Consiliul Raional, au dat la această întreprindere, care atunci se ocupa de evacuarea deșeurilor. Oamenii aceștia sunt necalificați, ei pur și simplu stau și supraveghează acolo, apasă pe un buton. Păzesc și așa mai departe”.

Pentru construcția apeductului Bălți-Sângerei, care este conectat la conducta Soroca-Bălți s-au cheltuit 34,08 milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Acest proiect este o continuare a unui program similar realizat de ADR Nord în anul 2013, în cadrul căruia au fost construiți circa 15 km de rețele magistrale de apeduct și o stație de pompare a apei.

