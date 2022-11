VIDEO. Soloviov a testat o vestă antiglonț la un poligon de tragere, destinată recruților ruși. „Ei spun că toate sunt lucruri greșite”

Prezentatorul TV Vladimir Soloviov a vrut să demonstreze cât de bune și rezistente sunt vestele antiglonț pe care le primesc recruții ruși, susține acesta, care a și testat una la un poligon de tragere. Deși susține că armurile de corp pe care le dă Moscova rușilor mobilizați sunt trainice, se pare că propagandistul Kremlinului nu a avut curaj să verifice vesta pe propria piele, dar a folosit un manechin, scrie Hotnews.

Cu câteva zile în urmă, Soloviov a luat o cască militară pe cap pentru a le demonstra recruților ruși cât de bune sunt, de fapt, echipamentele pe care le primesc.

Propagandistul rus a lăudat și vestele antiglonț primite de rușii mobilizați și a promis că va testa personal una la un poligon, după o serie de laude în timpul emisiunii sale.

„Ei spun că plăcuțele din vestele lor antiglonț nu sunt cele care trebuie. Ei spun că toate sunt lucruri greșite. Aceasta este vesta antiglonț”, arată propagandistul înspre una adusă la el pe masă.

Soloviov a fost la poligon pentru test, potrivit unei înregistrări distribuite de jurnalistul Francis Scarr de la BBC. A tras de la o distanță de 5 metri cu muniție de calibru 5.45 mm, care este standard NATO.

As promised, Vladimir Solovyov took his body armour – issued to mobilised troops, he claims – down to a firing range to test it against a 5.45 calibre round

Admittedly he wasn’t wearing the armour himself though pic.twitter.com/eg18DyjlUu

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 16, 2022