VIDEO. Cu casca miliatră pe cap, propagandistul lui Putin le arată recruților ruși ce echipamente bune primesc: „Ce mai vreți?”

Prezentatorul TV Vladimir Soloviov, și propagandistul favorit al lui Putin, a luat o cască militară pe cap pentru a le demonstra recruților ruși cât de bune sunt de fapt echipamentele pe care le primesc, scrie Hotnews.

„Ce oferă Moscova?”, își începe Soloviov monologul adresat „celor care se plâng de ce primesc”.

„Ei spun că plăcuțele din vestele lor antiglonț nu sunt cele care trebuie. Ei spun că toate sunt lucruri greșite. Aceasta este vesta antiglonț”, arată propagandistul înspre una adusă la el pe masă.

With more and more videos circulating of mobilised Russian troops complaining about their kit, Vladimir Solovyov has taken it upon himself to set the record straight and show them what he was given on his jolly to a Russian military Potemkin village in Donbas pic.twitter.com/QeF1MzHkt5

