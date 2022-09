VIDEO / Soloviov din nou delirează: „Noi purtăm războaie în scopuri pașnice”

Un nou moment suprarealist a avut loc la televiziunile rusești, propagandistul favorit al lui Putin, Vladimir Soloviov afirmând în timpul emisiunii sale difuzate de postul Rossiya-1 că rușii poartă războaie în scopuri pașnice, relatează Hotnews.

Discuția privind războaiele în scopuri pașnice ale Rusiei începe după o intervenție a politologul Dmitri Kulikov care afirmă că „în Occident se spune deschis acum că ei planifică ani de zile de conflict armat [în Ucraina]. Din înțelegerea mea, noi i-am tot îndemnat să se oprească: Nu o faceți, nu merită”.

Ulterior, Kulikov a fost întrerupt de Soloviov, prezentatorul de la Rossiya-1, care este prezentată sub forma unei „dezbateri”, acesta intervenind pentru a spune că „principala diferență între noi și ei [Occident] este că noi tot căutăm pace dar ei cer înfrângerea noastră”.

„Cât timp purtăm războaie în speranța păcii, spre deosebire de [obiectivul] victoriei finale asupra Occidentului, ne vom tot lovi de dificultăți”, adaugă acesta.

More Orwellian moments, where the Kremlin’s top propagandists pretend that Russia begged for the West not to start this war (which Russia started after every Western leader urged Putin not to invade Ukraine).

It’s quite surreal when they assert that Russia is fighting for peace. pic.twitter.com/XrONa5k4T6

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 9, 2022