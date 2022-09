VIDEO/ Soloviov, surprins cu vânătăi pe față. Propagandistul se declară îngrijorat de evoluția luptelor în Ucraina

Propagandistul lui Putin, Vladimir Soloviov, se declară îngrijorat de evoluția luptelor din Ucraina într-o nouă apariție în care poate fi văzut cu vânătăi pe față.

„Sunt totuși îngrijorat. Bineînțeles că ne-ar plăcea ca ai noștri doar să înainteze dar în viață asta nu se întâmplă” declară Soloviov, adăugând că „știința are multe lucruri eterogene”.

„Important este cum se va termina totul”, spune acesta.

And I wonder what might have happened.

Solovyev says he’s worried about what’s happening on the frontlines now.

Intervenția lui Soloviov este mult mai liniștită decât cea din urmă cu câteva zile când un acces de furie al acestuia la adresa șefului diplomației europene, Josep Borrell, i-a lăsat consternați inclusiv pe invitații din emisiunea sa.

„Cum îndrăznești tu să îți deschizi gura mizerabilă să pui cuvintele ”fascist” și ”Rusia” laolaltă? Voi îi susțineți pe naziștii din Ucraina! Voi sunteți fericiți să vedeți ruși uciși! O cereți”, a afirmat el într-o tiradă provocată de faptul că Borrell ar fi catalogat Rusia ca fiind un stat fascist.

Biroul oficialului european clarificase însă, că vorbele acestuia au fost traduse greșit.

Spre sfârșitul lunii august, Soloviov a avut o reacție la fel de virulentă împotriva cancelarului german Olaf Scholz, pe care l-a comparat cu Adolf Hitler, despre care a spus în mod repetat că ar fi idolul și modelul liderului de la Berlin.

Scurta intervenție a lui Soloviov privind îngrijorarea față de situația din Ucraina s-a viralizat pe platformele social media, numeroși internauți și observatori străini ai războiului declanșat de Vladimir Putin pe 24 februarie remarcând mai degrabă vânătăile vizibile de pe fața acestuia, transmite Hotnews.

2. Solovyev’s face appears to have very recently met with someone’s fist.

1. Solovyev says he is worried about events in Ukraine.

De asemenea, situația a fost remarcată și de jurnalistul Francis Scarr de la BBC, cel care a catalogat comentariile propagandistului la adresa lui Olaf Scholz ca fiind unul dintre cele mai șocante momente pe care le-a văzut la televiziunile rusești.

Wrong answers only – what has happened to Vladimir Solovyov’s face? pic.twitter.com/HUSXRBAtyv

Scarr, care a devenit cunoscut după izbucnirea războiului din Ucraina datorită monitorizării presei și televiziunilor din Rusia, a venit ulterior cu o actualizare, afirmând că un reporter rus l-a sunat pe Soloviov și l-a întrebat ce a pățit.

„Chiar nu ai nimic altceva de făcut cu viața ta? Nu e treaba ta nenorocită!”, a răspuns prezentatorul TV (n.r. e posibil că aici traducerea britanică să fi fost mai elegantă decât răspunsul propriu-zis al lui Soloviov).

An update of sorts:

A Russian reporter rang him up to ask what had happened but he replied that it was „none of their damn business”

The next time he went on air though, the cuts and bruises had magically disappeared pic.twitter.com/6WTBXkL81d

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 7, 2022