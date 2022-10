VIDEO. Soloviov din nouă deliră: Trebuie să bombardăm bazele militare din Europa, inclusiv și din România. „Aerodromurile poloneze ar putea fi atacate de pe teritoriul Ucrainei”

Vladimir Soloviov, considerat propagandistul favorit al lui Putin, cere atacarea bazelor militare din Europa unde sunt antrenate trupele ucrainene și aerodromurile în care ajunge ajutor militar pentru forțele Kievului, transmite Hotnews.

Înregistrarea a fost distribuită de jurnalistul Francis Scarr de la BBC, Soloviov pare enervat de înarmarea Ucrainei de către Occident și consideră că e timpul ca țările care trimit ajutor militar sau facilitează drumul acestuia în țara invadată de Rusia să fie atacate, indicând bazele militare din Europa, inclusiv și cele din România.

An interesting exchange on Russian state TV the other night 1/2 Host Vladimir Solovyov calls for strikes on military sites across Europe where Ukrainian troops are being trained, but military expert Yevgeny Buzhinsky retorts that this would mean declaring war on Nato pic.twitter.com/OFnjiiBPBB — Francis Scarr (@francis_scarr) October 18, 2022

„Dar poate că e timpul să le explicăm celor din Vest, care devin tot mai obraznici pe măsură ce vorbim, că bazele în care îi antrenează în prezent pe ucraineni, cele din Franța, Polonia, Germania, Marea Britanie – poate ar trebui să le spunem că noi considerăm ținte legitime aerodromurile poloneze unde aterizează avioane cu ajutorul SUA și al Marii Britanii, bazele din România și așa mai departe? Nu vedeți acum, din nou și din nou, că ei extind raza de acțiune și complexitatea armelor furnizate?”, i-a întrebat propagandistul Kremlinului pe specialiștii pe care îi avea invitați în studio.

Un expert militar încearcă să îi explice lui Soloviov ce este în neregulă cu cererea sa

Expertul militar Evgheni Bujinski i-a explicat lui Soloviov că acest lucru ar însemna declararea războiului împotriva NATO.

„Ei bine, am spus deja că tot ceea ce intră pe teritoriul ucrainean este o țintă legitimă, dar efectuarea de lovituri pe teritoriul statelor membre NATO înseamnă, desigur, declararea războiului împotriva acestora”, i-a răspuns expertul militar.

Însă, Vladimir Soloviov a încercat să găsească o ”portiță” pentru a nu fi activat articolul 5 al tratatului nord-atlantic și spune că aerodromurile poloneze ar putea fi atacate de pe teritoriul Ucrainei, din vest sau din regiunea Harkov pe care Rusia „nu a eliberat-o”.

An interesting exchange on Russian state TV the other night 1/2 Host Vladimir Solovyov calls for strikes on military sites across Europe where Ukrainian troops are being trained, but military expert Yevgeny Buzhinsky retorts that this would mean declaring war on Nato pic.twitter.com/OFnjiiBPBB — Francis Scarr (@francis_scarr) October 18, 2022

Solovyov keeps on going, but then pundit Yakov Kedmi steps in too and tells him to quit the „empty talk” 2/2 pic.twitter.com/8RsZkUfOzk — Francis Scarr (@francis_scarr) October 18, 2022

„Nu trebuia să le atacăm deja?”, a întrebat Soloviov invitații din platou, sugerând că aliații Ucrainei trebuie să fie amenințați ca să nu mai trimită trupelor Kievului ajutor militar.

Soloviov este enervat de inacțiunea Kremlinului

Soloviov continuă și desigur că nu renunță la ideea de a ataca baze NATO, dar apoi intervine și expertul Iakov Kedmi și îi spune să renunțe la aceste ”vorbe goale”, precizând că atunci când Rusia va trebui să acționeze, o va face.

Soloviov este vizibil enervat de atitudinea expertului și datorită faptului că Kremlinul a declart în repetate rânduri că anumite linii roșii au fost trecute, dar nu a luat nicio măsură, cum ar fi atacul asupra unui teritoriu rusesc, cum este regiunea Belgorod, unde Moscova susține că este lovită de ucraineni, relatează sursa citată.

Cei doi experți militari sunt de acord că Soloviov trebuie să renunțe la amenințări și că decizia trebuie să o ia Statul Major General al Rusiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!