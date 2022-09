VIDEO/ Spectaculoasa contraofensivă ucraineană din Harkov lansează „jocul vinei” la televiziunile rusești: Propagandiștii se ceartă și se acuză fără precedent în direct

​Oficialii și analiștii politici invitați în platou de televiziunile rusești au început să se certe în direct cu privire la persoanele responsabile de prăbușirea frontului din Harkov și ce este de făcut în continuare.

Boris Nadejdin, un fost deputat al Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, declară că „oamenii care l-au convins pe președintele Putin că operațiunea specială va fi rapidă și eficace, că nu vom lovi populația civilă, că vom intra și garda noastră națională alături de kadîroviți vor aduce ordinea…acești oameni ne-au tras pe sfoară pe toți”.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn’t working in Russia’s favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 11, 2022