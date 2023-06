VIDEO. Sute de animale de la grădina zoologică din Nova Kakhovka au murit din cauza distrugerii barajului

300 de animale au murit astăzi în grădina zoologică Nova Kakhovka din cauza distrugerii de către Rusia a barajului hidrocentralei Nova Kakhovka, scrie Ministerul ucrainean al Apărării pe Twitter.

„Acesta este ecocid. Rușii vor să distrugă orice este viu”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării, scrie Hotnews.

„În această dimineață, a fost inundat complet. Se pare că toate animalele, cu excepția lebedelor și rațelor, au murit”, a scris Anton Gherascenko, consilier în cadrul Ministerului de Interne, pe Twitter.

ZOO FLOODED AND DESTROYED

In Nova Kakhovka, the “Kazkova Dibrova” zoo was flooded due to the explosion of the hydroelectric power plant.

Many of the animals have drowned to death. pic.twitter.com/Tgeq6lThKZ

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 6, 2023