VIDEO/ Televiziunile rusești îl compară pe Boris Johnson cu regina Elisabeta I: „A trmis pirații în Ucraina”. Câți au numărat rușii

Un nou moment interesant a avut loc la televiziunile rusești, premierul britanic Boris Johnson a fost comparat cu regina Elisabeta I deoarece ar trimite „pirați” să lupte în Ucraina.

O înregistrare video cu momentul care a avut loc la televiziunea Rossiya-1 a fost distribuită pe Twitter de jurnalistul Francisc Scarr de la BBC.

„Cine conduce [armata ucraineană], cine o direcționează?”, întreabă unul dintre invitați înainte de a-și răspunde singur că „până la urmă, chiar înainte ca teoria războiului hibrid să apară în științele militare, britanicii foloseau aceste metode din plin”.

„Vă veți aminti de pirateria lor, de exemplu. Altfel spus, pirații nu s-au asociat cu statul britanic dar [căpitanul Francis] Drake a primit recompense din partea reginei. Pirații au fost cei care au obținut practic supremația navală când a fost acea dispută navală dintre Spania și Marea Britanie”, a adăugat acesta, făcând referire la războiul anglo-spaniol dintre 1585–1604.

Meanwhile on Russian state TV, the UK has sent 3,000 men to fight for Ukraine using the same methods as Queen Elizabeth I, who sent Francis Drake and his „pirates” to fight the Spanish Armada in 1588 pic.twitter.com/YRfsRJ52mk

— Francis Scarr (@francis_scarr) June 15, 2022