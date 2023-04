VIDEO. Tentativă de asasinat asupra premierului Japoniei. Suspectul, imobilizat și arestat

Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat sâmbătă, după ce un bărbat a aruncat un dispozitiv exploziv în direcția sa în timp ce se afla la un eveniment de campanie, într-un port din vestul Japoniei. Suspectul, în vârstă de 24 de ani, a fost ulterior imobilizat și arestat.

Imagini cu momentul presupusei tentative de asasinat au fost surpinse de participanții la mitingul de campanie. În filmarea de zece secunde poate fi observat dispozitivul exploziv, care era o bombă fumigenă, aruncat spre premierul Kishida. O gardă de corp reacționează prompt și îndepărtează dispozitivul cu o servietă, după care se grăbește să îl evacueze pe premier.

Footage of yesterday’s assassination attempt on #Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Wakayama City. pic.twitter.com/Pd7ydyw3v0

— NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2023