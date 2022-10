VIDEO. Trolii Kremlinului pe Twitter: „Românii protestează împotriva trupelor NATO”

Pe rețelele de socializare circulă o înregistrare în care românii ar protesta împotriva desfășurării de trupe NATO pe teritoriul României și împotriva ajutorului oferit Ucrainei de către guvernul de la București, transmite Hotnews.

Mai multe conturi de Twitter de propagandă lansează informații false despre așa-zise proteste „în masă” care au avut loc în România la începutul săptămânii.

„Românii protestează des, dar nu am văzut niciodată așa ceva. Atâta amărăciune. Oamenii sunt împotriva transferului de trupe NATO în țară”, scrie un utilizator pe Twitter într-o postare însoțită de un clip video de la un protest din România în care se poate auzi foarte clar că oamenii strigă „Libertate! Libertate!”.

„Shame! Stop feeding Ukraine!” – In Romania, mass protests against NATO and the policies of the authorities „Romanians often protest, but I have never seen anything like it. Such bitterness. People are against the transfer of NATO troops to the country. pic.twitter.com/mfhC4PKTPW

🇷🇴 Protests in Romania.

Romanians are against the transfer of NATO troops to the country.

The protesters came up with the slogans „We are not a foothold” and „Stop feeding Ukraine.”

All clashes ended. pic.twitter.com/n4fGLjD4GO

— marina alikantes (@Marianna9110) October 25, 2022