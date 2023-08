VIDEO. Ucraina a lansat cel mai mare atac coordonat cu drone, de la începutul războiului

Dronele ucrainene au atacat Rusia în timpul nopții, distrugând avioane militare și perturbând traficul aerian, au declarat oficialii ruși miercuri dimineață, la câteva ore după slujba de înmormântare a liderului mercenar rus Evgheni Prigojin, informează Mediafax.

Dronele ucrainene au vizat șase regiuni rusești în cel mai mare atac coordonat cu drone de la începutul războiului, scrie Sky News.

În Pskov, unde patru avioane militare au fost avariate, guvernatorul regional Mihail Vedernikov a anulat toate zborurile până când daunele vor putea fi evaluate.

Rapoarte media neconfirmate au afirmat că între 10 și 20 de drone ar fi putut ataca aeroportul.

🇷🇺 #Russia: The Pskov airbase in northwest Russia has been hit by an alleged Ukrainian drone attack, damaging a number of aircraft and shutting down the base’s operations. Attacks have also been reported tonight in the Bryansk and Orel oblasts. pic.twitter.com/S8fSoQOIeh

— POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 30, 2023