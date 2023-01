VIDEO. Un impresionant nor roşu, în formă de ”farfurie zburătoare”, observat în Turcia

Un nor lenticular, de formă rotundă, de culoarea roşie, asemănător unei ”farfurii zburătoare”, s-a format deasupra oraşului Bursa, în nord-vestul Turciei, atrăgând atenţia curioşilor fenomenului OZN.

Forma de ”farfurie zburătoare” a norului, îi amuză pe navigatorii pe Internet, care au dat zor să posteze imagini şi înregistrări video pe reţele de socializare, scrie Nordnews.

