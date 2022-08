VIDEO/ Un nou atac în Crimeea. Sediul flotei rusești de la Marea Neagră, din Sevastopol, lovit de o dronă

Război în Ucraina, ziua 178. O dronă care ar aparține armatei ucrainene a intrat se pare deliberat în acoperișul sediului flotei rusești de la Marea Neagră, care se află în Sevastopol, Crimeea, potrivit guvernatorului regiunii. De altfel, în ultima perioadă din ce în ce mai multe explozii au avut loc în puncte de logistică ale Moscovei precum și baze aeriene din sudul regiunii controlate de ruși în Ucraina dar și dincolo de frontieră, arată o analiză a Ministerului Apărării din Marea Britanie. Rușii și-a activat sistemele de apărare antiaeriană, transmite Agerpres.

Mai multe detalii despre o explozie în Crimeea au apărut sâmbătă dimineața, fiind vorba despre un vehicul aerian fără pilot care s-a prăbuși în sediul Flotei ruse din Marea Neagră, la Sevastopol, transmite The Guardian.

The video allegedly shows the moment when the drone flew over the temporary occupied #Sevastopol. It can be heard firing small arms fire at it.

Is the air defense system going to wake up today? HIMARS, use the moment 😏. pic.twitter.com/iAmeEjYvpZ

