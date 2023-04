VIDEO. Un nou atentat împotriva unui lider pro-rus: Explozie cu mașină capcană în Melitopol

Luni dimineața, în orașul Melitopol, ocupat de ruși, a avut loc o explozie, relatează agenția rusă de stat TASS. Aceasta raportează că administrația orașului a declarat că o mașină a explodat în centrul orașului și că o persoană a fost rănită.

Canalul de Telegram al autorității impuse de Rusia în oraș a numit persoana rănită ca fiind Maxim Zubarev, care este șeful autorității de ocupație din așezarea Yakymivka din regiune, transmite The Guardian.

Menționăm această informație nu este confirmată.

Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare pare să arate o mașină avariată pe stradă.

Meanwhile, a car exploded in #Melitopol again. As a result of the explosion, collaborator Maxim Zubarev, who was previously the head of the occupation administration of the village of Akimovka, was injured. pic.twitter.com/fRSP5wDdwz

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023