VIDEO. Un paznic al unui hotel din centrul Chișinăului, lovit și maltratat de către Vasile Costiuc. Poliția ascunde cazul

Un paznic al unui hotel din centrul Chișinăului afirmă că a suferit o comoție cerebrală, după ce a fost lovit cu mașina și maltratat de către Vasile Costiuc, lider al Partidului „Democrația Acasă” și candidat la funcția de primar al Chișinăului. Incidentul a avut loc acum aproape două luni, însă poliția se eschivează și astăzi să dea declarații despre acest caz, motivând că agresorul ar fi „o persoană cu statut special”. La rândul său, politicianul își recunoaște vina, dar susține că a fost provocat să aplice forța, transmite Jurnal.md.

Pe 3 august, deplasându-se la sediul partidului pe care-l conduce, Vasile Costiuc nu a găsit acolo un loc de parcare și a decis să-și lase microbuzul pe care-l șofa undeva în apropiere. S-a oprit în fața hotelului „Lion’s” de pe str. Vlaicu Pârcălab, 33, unde, deși parcarea era rezervată, a coborât din mașină și a dat la o parte conul din plastic care interzicea accesul. Agentul de pază al localului, care se afla afară, s-a apropiat imediat de vehiculul cu însemnele Partidului „Democrația Acasă”, care intra deja pe locul liber din parcare.

Bărbatul s-a postat în față, încercând să-l oprească, însă Costiuc a înaintat, lovindu-l de două ori cu mașina. Peste câteva clipe, politicianul a coborât de la volan și a început să-și șteargă pumnii de paznic.

Filmările cu acest conflict au ajuns la redacția noastră de la unele surse anonime. În ele nu se aude discuția dintre cei doi, respectiv nu se înțeleg nici motivele agresiunii din partea lui Vasile Costiuc. Jurnal.md a discutat cu ambele părți și a încercat să afle reacția poliției cu privire la cele întâmplate.

„E dosar penal. Numai bandiții așa se comportă”.

Partea vătămată, Valeriu, care a rugat să nu-i facem public numele de familie, a spus că, în momentul apariției lui Costiuc, el aștepta o delegație de peste hotare, care urma să vină la hotel.

„Credeam că au ajuns oaspeții și m-am apropiat, dar el a intrat pe trotuar și a dat peste mine de două ori cu mașina. L-am cunoscut numai după ce a tăbărât cu pumnii peste mine. Îmi spunea că e loc public și are tot dreptul să parcheze. Aș fi putut să scot arma, căci mă aflam în legitimă apărare, dar n-am făcut-o, căci știu că el caută scandaluri și strânge bani de pe la oameni. Dacă intri cu el în conflict, trebuie să-ți vinzi casa să te achiți cu el”, relatează agentul de pază.

Valeriu precizează că a sunat la poliție, însă Costiuc și-a lăsat acolo mașina și a plecat. Apoi paznicul ar fi lipsit vreo șapte minute, mergând să ridice filmările de la camerele din fața hotelului, dar când a revenit, microbuzul cu însemnele partidului lipsea.

„Peste o oră, el a venit cu un bărbat, care i-a spus să se achite cu mine, ca să nu aibă probleme mai mari. Era de față și șeful meu. Vasile a răspuns că nu vrea să dea bani, dar își recunoaște vina și își cere scuze. I-am spus că nici nu iau bani de la el, pentru că va plăti după cum va hotărî judecata. Fiindcă nu a dat peste mine cu mașina pe carosabil, dar pe trotuar. Și nu mi-a tras o palmă întâmplător, dar patru pumni intenționat și ăsta e dosar penal. Numai bandiții așa se comportă”, adaugă Valeriu.

Paznicul își amintește că, a doua zi după ce a fost bătut, s-a simțit rău și a chemat salvarea. Potrivit lui, medicii au stabilit că a suferit o comoție cerebrală, fapt pentru care s-a aflat în concediu medical timp de o lună.

„N-am procedat corect, nu accept agresivitatea”.

La rândul său, Vasile Costiuc își recunoaște vina, însă dă asigurări că parcarea respectivă este ilegală și că administrația hotelului nu are niciun document pentru ea. Mai mult, el afirmă că „Lion’s” ar fi o afacere a finilor lui Plahotniuc și că în subsolul hotelului ar exista un atelier, unde se produc nelegitim bijuterii pentru magazinele cu același nume. Oricum, chiar să fie și așa, acest lucru nu-i scuză cu nimic comportamentul.

„Niciodată nu am parcat la ei, dar atunci erau niște lucrări de amenajare pe str. Pârcălab și nu găseam alt loc. Am mutat indicatorul și am vrut să parchez, dar paznicul sare pe capotă și începe să bată în ea, că nu am dreptul. Se apropie de fereastră și, cu arma în șold, mă face bulangiu și mă amenință că va împușca. Atunci m-am dat jos și i-am dat vreo două palme peste ceafă. Pe urmă mi-am dat seama că am greșit și m-am dus să-mi cer iertare, împreună cu un coleg de-al meu, care e medic la o clinică din apropiere. N-am procedat corect, nu accept agresivitatea. El cerea de la mine cinci mii de euro și i-am spus că va decide poliția. Venise și șeful lui, care se vede că e sportiv, din brigada lui Țuțu. El a spus că nu se implică, fiindcă parcarea nu le aparține. Și poliția mi-a confirmat același lucru”, a explicat politicianul.

„Timp de două luni, poliția nu m-a chemat niciodată”.

Atât agresorul, cât și partea vătămată nu-și explică inacțiunile poliției în acest caz. Valeriu menționează că oamenii legii au sosit la fața locului tocmai peste trei ore după conflict și după aceasta nu este clar cu ce se ocupă.

„La început am vrut să scriu plângere și la procuratură, dar ăștia de la comisariat m-au rugat să nu scriu, că vor hotărî ei. Dar văd că se tot tergiversează. Am sunat-o acum câteva zile pe doamna care se ocupă de acest material, dar mi-a închis telefonul. Am sunat-o și astăzi, dar nu-mi răspunde. Nu știu, poate și-a găsit Vasile cunoscuți și pe acolo”, își dă cu părerea agentul de pază.

„E foarte straniu că, timp de două luni, poliția nu m-a chemat niciodată, nici măcar să dau explicații. Nu știu ce fac ei”, se arată nedumerit și Vasile Costiuc.

„Poliția refuză să dea explicații, pentru că e vorba de o persoană „cu statut special””.

Jurnal.md a constatat că poliția fie într-adevăr nu face nimic în legătură cu acest caz, fie îl ține sub tăcere din oarecare motive. Întrebată doar dacă a fost intentat un dosar penal în această privință, polițista Cristina Dron de la Inspectoratul de poliție Centru, care se ocupă de incidentul în cauză, a refuzat categoric să ne răspundă în cazul în care nu facem parte din proces.

„Scuzați, nu pot să vă dau așa detalii. Mai ales cu așa persoană, care e cu statut special, nu vă pot spune nimic absolut. Nu se tergiversează nimic, merge tot înainte, conform procedurii”, a adăugat polițista.

De asemenea, Cristina Dron a remarcat că nu va comunica nimic despre acest dosar nici chiar serviciului de presă al instituției la care activează.

Într-adevăr, Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General de Poliție, doar a confirmat pentru Jurnal.md că acest caz este înregistrat și la moment se examinează. La alte întrebări nici ea nu a răspuns.

