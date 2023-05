VIDEO. Val de atacuri cu rachete în Ucraina, înainte de Ziua Victoriei. Rusia fascistă a atacat Kievul și Odesa

Război în Ucraina, ziua 439. Ocupanții ruși au lansat peste noapte un atac de amploare cu rachete asupa mai multor ținte din Ucraina. În Kiev au fost raportate explozii, iar apărarea antiaeriană a doborât 30 de drone. Cinci oameni au fost răniți în atacuri, iar mai multe clădiri au fost distruse. O rachetă rusească a lovit și un depozit de alimente din Odesa, provocând un incendiu care s-a întins pe o suprafață de 6.000 de metri pătrați, transmite Digi 24.ro.

Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni un val de lovituri cu rachetă asupra Kievului și în alte părți ale Ucrainei, în contextul în care autoritățile de la Moscova pregătesc ceremoniile de Ziua Victoriei, care vor avea loc marți.

Cel puțin cinci persoane au fost rănite în atacurile de la Kiev, a anunțat primarul capitalei ucrainene Vitali Kliciko. Trei dintre acestea au fost rănite în urma exploziilor dintr-un cartier rezidențial, iar alte două în urma prăbușirii unor drone, scrie The Guardian.

#Drone shot down in #Kyiv amid early morning attack by Russians 🚀💥 pic.twitter.com/cSXFdMlkgF

— Oleks Taran (@ollleks) May 8, 2023