VIDEO. „Valea Morții”: Un grup de mercenari Wagner, surprinși într-o ambuscadă în apropiere de orașul Bahmut

Forțele armate ucrainene au distribuit pe rețele de socializare un video cum arată artileriștii Kievului ce au surprins într-o ambuscadă un grup de militari ruși ce încercau să avanseze printr-o vale din apropierea orașului Bahmut.

Loviturile împotriva grupului de ruși, despre care militarii ucraineni afirmă că erau mercenari ai grupării Wagner, au fost realizate de artileriștii de la Brigada 14 „Chervona Kalina”, unitate botezată după un faimos cântec patriotic ucrainean, potrivit Hotnews.

The artillery of the 14th brigade Chervona Kalina, together with the AFU, destroyed the advancing Wagner group in the Bakhmut direction. pic.twitter.com/rKzI9fPuxR — Paul Jawin (@PaulJawin) March 8, 2023

Deși înregistrarea nu lasă loc pentru foarte multe comentarii, un aspect interesant ar fi că în imagini se pot observa numeroase cratere adânci pline cu apă chiar pe direcția de înaintare a soldaților ruși, sugerând că și alte bombardamente au avut loc anterior aici.

Lovitura a fost geolocalizată independent pe baza numeroaselor elemente distinctive ce pot fi observate în înregistrare, atât cu imagini recente, cât și cu unele din timpul verii. Ea a avut loc într-o vale de lângă Spirne, un sat aflat la o distanță de aproximativ 30 de kilometri nord-est de orașul Bahmut.

Location: Spirne (Спірне), Donetsk Oblast at 48.805226, 38.265808 https://t.co/ro1F10ZQYG @UAControlMap@GeoConfirmed

Artillery of the 14th assault brigade of the NSU „Chervona Kalina” and the Armed Forces of Ukraine shell supposed Wagner infantry. pic.twitter.com/u5GLnwAndZ — blinzka (@blinzka) March 8, 2023

Militarii ruși au pierit în apropierea unui sat cu mai puțin de 100 de locuitori

Tot din apropierea Spirne zilele trecute a apărut o înregistrare video absolut remarcabilă, arătând cum o dronă kamikaze a forțelor ucrainene scoate din acțiune un tanc rusesc după ce a reușit să intre în acesta tocmai prin trapa comandantului vehiculului de luptă.

Încă de la sfârșitul anului 2022, au avut loc lupte grele în apropierea acestui sat cu o populație de doar 80 de locuitori înainte de izbucnirea războiului.

Institutul pentru Studiul Războiului din SUA notează în ultima sa evaluare că mercenarii Wagner au reușit progrese modeste la est de Spirne în ziua anterioară.

#Luhansk Oblast:#Russian forces conducted ground attacks along the Kupyansk-Svatove-Kreminna line on March 8. Geolocated footage posted on March 8 shows that #Wagner Group forces made marginal territorial advances east of #Spirne (25km SE of #Kreminna). https://t.co/WqjfXaEtXt pic.twitter.com/NlUv5XKKp8 — ISW (@TheStudyofWar) March 9, 2023

Tot pe 8 martie, Prigojin a declarat că mercenarii săi au reușit să cucerească întreaga parte de est a orașului Bahmut după mai bine de jumătate de an de lupte grele cu pierderi uriașe înregistrate de atacatorii ruși.

Însă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a subliniat că forțele ucrainene nu se vor retrage din Bahmut, avertizând că pierderea acestei localități din regiunea Donețk ar permite forțelor ruse să lanseze atacuri înspre alte orașe importante din estul Ucrainei.

„Înţelegem că după Bahmut ar putea merge mai departe. Ar putea merge la Kramatorsk, ar putea merge la Sloviansk, ar fi un drum deschis pentru ruşi după Bahmut către alte oraşe din Ucraina, în direcţia Doneţk”, a declarat el într-un interviu acordat CNN.

