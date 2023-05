VIDEO. Volodimir Zelenski, mesaj de la summitul G7: Atragem cât mai multe ţări şi cât mai mulţi lideri posibil pentru Ucraina

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj video, sâmbătă, în social media, în contextul prezenţei sale la summitul G7 din Japonia, care are loc până duminică. Liderul de la Kiev a spus că s-au discutat subiecte legate de formula de pace, de apărare şi programe de sprijin pentru Ucraina.

De asemenea, el a afirmat că a avut discuţii productive cu premierul Indiei, Narendra Modi, cu premierul britanic Rishi Sunak, cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Olaf Scholz.

Formula de pace. Atragem cât mai multe ţări şi cât mai mulţi lideri posibil de dragul Ucrainei. Apărare. Programe de sprijin pe termen lung pentru Ucraina. Finanţe şi economie. Prima zi la Hiroshima este foarte puternică. A doua zi va fi şi mai puternică”, a notat președintele Zelenski pe pagina sa de Twitter.

Peace Formula. We attract as many countries and leaders as possible for the sake of Ukraine. Defense. Long-term support programs for Ukraine. Finance and economy. First day in Hiroshima ahead of the #G7 is very powerful. The second day will be even more powerful. pic.twitter.com/67paT2NDOp

