Lucrările de a da jos simbolurile sovietice de pe Monumentul Patriei Mamă din Kiev pentru a le înlocui cu simboluri ucrainene au făcut-o pe purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, să vorbească despre „cyborgi” și „dragoste” în o nouă intervenție bizară a sa, transmite Hotnews.

„Aceasta este esența regimului de la Kiev și a cyborgilor care se află în fruntea sa. Mama nu poate fi redenumită. Ea este unică. Și singurul lucru pe care îl poți face cu ea este să o iubești. Iar asta este ceea ce ei nu știu să facă”, a scris Zaharova pe canalul său de Telegram, potrivit TASS.

Jurnaliștii de la TASS, cea mai cunoscută agenție de presă a statului rus, notează de asemenea că Monumentul Patriei Mamă din Kiev este cea mai înaltă statuie din Europa, deși în realitate această distincție aparține unui monument asemănător din regiunea Volgograd a Rusiei.

„Monumentul Patriei Mamă„ din Kiev are o înălțime de 62 de metri, în timp ce „Monumentul Patria Mamă Ne Cheamă” din Volgograd are o înălțime de 85 de metri. Nu este clar dacă TASS face o confuzie aici sau nu consideră Rusia ca fiind parte a Europei, dată fiind noua directivă trasată de Kremlin în privința apropierii țării de Asia.

Comentariile acesteia vin după ce muncitorii ucraineni au început demontarea la sfârșitul lunii iulie a ciocanului şi secerei care împodobeau scutul de la dezvelirea monumentului de către liderul sovietic Leonid Brejnev în 1981, cu un deceniu înaintea dezmembrării URSS.

Historical moment: the dismantling of the emblem of the Soviet Empire from the “Motherland” monument in Kyiv pic.twitter.com/matWN9tzqr

Duminică dimineaţă, tridentul ucrainean a fost ataşat de scutul de 13 pe 8 metri pe care figura feminină din oţel inoxidabil îl ţine în mână.

❤️‍🔥A trident was raised on the Motherland monument in Kyiv, Ukraine.

The work is scheduled to be completed by the 🇺🇦 Flag Day on August 23, 2023.

🎥: Telegraf_UA pic.twitter.com/YGxOImIQTI

— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) August 6, 2023