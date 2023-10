VIDEO. Zelenski despre rachetele ATACMS livrate de SUA Ucrainei: S-au dovedit a fi foarte exacte

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat, în discursul său de marţi seară, că Statele Unite au livrat deja Ucrainei rachete ATACMS cu rază lungă de acţiune, pe care forţele Kievului le-au folosit deja pe câmpul de luptă.

„Mulţumesc tuturor celor care luptă şi muncesc pentru Ucraina! Şi astăzi sunt recunoscător în special Statelor Unite. Acordurile noastre cu preşedintele Biden sunt puse în aplicare. Ele sunt puse în aplicare foarte precis – ATACMS s-au dovedit a fi foarte exacte”, a declarat Volodimir Zelenski în finalul discursului său video către ucraineni de marţi seară, relatează Hotnews.ro.

Today, the Ukrainian parliament passed the bill on politically exposed persons, which is required for our EU accession talks. Our goal is to open them this year.

We’re doing our part and will complete it. The political decision of EU leaders to open the talks will thereafter be… pic.twitter.com/fCLp1WwNuy

