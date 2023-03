VIDEO. Zelenski: „Va veni ziua în care vom elibera Mariupol, întregul nostru sud, întregul nostru est. Toată Ucraina va fi liberă”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a evocat, joi seara, bombardarea teatrului din Mariupol, care se întâmpla exact cu un an în urmă, şi le-a promis compatrioţilor că Ucraina va elibera acest oraş, acum controlat de ruşi, alături de celelalte localităţi ocupate, iar responsabilii pentru crimele de război vor da socoteală în faţa justiţiei internaţionale, potrivit Hotnews.

„În urmă cu un an, armata rusă a comis una dintre cele mai grave crime din acest război. Bombele ruseşti au distrus un teatru din Mariupol. O clădire care era folosită ca adăpost. Acolo se aflau femei cu copii, femei însărcinate şi bătrâni. Un obiectiv civil distrus în mod deliberat de către ocupant. Încă nu ştim numărul exact al victimelor. Sute de persoane? O mie? Inscripţiile „Copii” de lângă clădire indicau clar cine devenise ţinta Rusiei. Una dintre multele astfel de ţinte. Statul malefic va fi tras la răspundere pentru fiecare dintre ele”, a declarat liderul de la Kiev în discursul său de seară către compatrioţi.

De asemenea, el i-a încurajat pe ucraineni şi le-a dat încredere în victorie, arătând că în urmă cu un an ruşii ocupau mult mai mult teritoriu, care în prezent a fost eliberat.

„La jumătatea lunii martie a anului trecut, ocupantul se afla încă în nordul ţării noastre, în multe locuri din regiunea Harkov. Inamicul avea poziţii complet diferite în sud. Dar deja atunci am și început să îi alungăm. Va veni ziua în care vom elibera Mariupol, întregul nostru sud, întregul nostru est, la fel cum am eliberat şi celelalte oraşe ale noastre”, şi-a asigurat președintele Zelenski compatrioţii.

În ultima vreme, președintele Ucrainei îşi concentrează discursurile pe ideea de speranţă şi încredere, în condiţiile în care războiul a intrat în al doilea an, Rusia, deşi împotmolită în luptele din est, controlează circa o cincime din teritoriul ucrainean, iar ucrainenii încep să resimtă puternic trauma războiului, după cum relata recent The New York Times într-un reportaj dintr-un spital psihiatric din Kiev, potrivit sursei citate.

Volodimir Zelenski: „Va veni ziua în care va fi înfiinţat un tribunal care va face dreptate poporului nostru”

„Toţi cei care au bombardat Ucraina, care ne-au incendiat satele, care au bombardat oraşele ucrainene… Mikolaiv, Herson, Nikopol şi Marhaneţ, Zaporojie, oraşele din Donbas, Harkov, regiunea Harkov. Toţi cei care efectuează tiruri teroriste împotriva comunităţilor din regiunile Cernihiv şi Sumî, toţi cei care au adus războiul în Doneţk şi Luhansk, toţi cei care au încercat să înrobească Crimeea, toţi raşiştii vor fi traşi la răspundere, vor fi traşi la răspundere pentru fiecare viaţă ucraineană luată”, a spus Volodimir Zelenski folosind termenul peiorativ „raşist”, o combinaţie între „ruşi” şi „nazişti”, pe care ucrainenii îl folosesc la adresa ocupanţilor după declanşarea invaziei.

„Va veni ziua în care va fi înfiinţat un tribunal care va face dreptate poporului nostru, un tribunal care va pedepsi acest agresor în acelaşi mod în care au fost pedepsiţi agresorii din trecut. Va veni ziua în care toţi autorii crimelor de război împotriva ucrainenilor vor fi aduşi în faţa justiţiei în sălile Curţii Penale Internaţionale şi în instanţele naţionale. Noi vom face toată munca juridică. Vom mobiliza toţi partenerii care sunt necesari pentru acest lucru. Acest lucru este deja în curs de realizare. În fiecare zi aducem justiţia mai aproape de Ucraina. Lucrăm pentru acest lucru în fiecare zi. Procurorul general şi biroul său, forţele de ordine ucrainene, serviciile speciale, guvernul, diplomaţii, biroul meu. Raşismul nu va putea rămâne un rău nepedepsit. Va exista o pedeapsă. Iar dacă unii terorişti speră să se ascundă undeva, nu le va merge”, a mai promis liderul ucrainean.

