Viitor bilingv la Paris: elevii descoperă limba și cultura română

O școală din Blanc-Mesnil, în apropiere de Paris, a introdus limba română ca materie obligatorie în cadrul unui program-pilot dedicat comunității românești. Inițiativa este susținută de autoritățile franceze și de Ambasada României la Paris și urmărește atât integrarea elevilor români în sistemul educațional francez, cât și promovarea limbii și culturii române în Franța. Programul marchează o premieră în educația publică franceză și aduce un suflu nou pentru învățarea interculturală.

Cursurile sunt interactive și adaptate vârstei elevilor de gimnaziu, combinând metode moderne de predare cu activități culturale specifice. Elevii participă la jocuri, proiecte și exerciții practice care îi ajută să dezvolte abilități lingvistice solide și să se familiarizeze cu tradițiile și valorile culturale românești. Profesorii implică fiecare copil în procesul de învățare, pentru a transforma orele de limba română într-o experiență captivantă și motivantă.

Programul-pilot include și activități extracurriculare, precum vizite la muzee, expoziții tematice și evenimente culturale care promovează identitatea românească. Astfel, elevii nu învață doar limba, ci și istoria, obiceiurile și arta României, consolidându-și legătura cu rădăcinile și comunitatea din care fac parte. Inițiativa urmărește să creeze o punte culturală între Franța și România, dar și să încurajeze respectul pentru diversitatea lingvistică.

Autoritățile intenționează să extindă proiectul și în alte școli din regiune, dacă rezultatele vor fi pozitive. Succesul programului va servi drept model pentru alte inițiative europene, demonstrând cum educația interculturală poate sprijini integrarea și dezvoltarea armonioasă a comunităților de imigranți, dar și promovarea valorilor culturale în rândul elevilor francezi.

Această inițiativă reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor culturale și educaționale dintre România și Franța și oferă elevilor oportunitatea de a deveni cetățeni europeni conștienți de moștenirea lor lingvistică și culturală. Viitorul bilingv al tinerilor români din Franța începe aici, cu fiecare lecție interactivă și fiecare activitate culturală care le apropie limba maternă.