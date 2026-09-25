Vila Herța ar putea deveni Muzeul Femeilor în Artă. Autoritățile anunță consultări

Autoritățile pregătesc un studiu de prefezabilitate pentru Vila Herța și Vila Kligman din Chișinău, înainte de stabilirea viitoarei destinații a celor două monumente. În timp ce în Vila Kligman este planificată amenajarea unui muzeu dedicat pictorului Mihai Grecu, soarta Vilei Herța urmează să fie discutată în cadrul unor consultări publice.

Ministerul Culturii anunță că studiul aflat în proces de elaborare va servi drept bază pentru deciziile privind dezvoltarea și funcțiile viitoare ale celor două clădiri. Restaurarea edificiilor este realizată cu sprijinul Franței.

În cazul Vilei Herța, pe masa autorităților se află propunerea privind crearea unui Muzeu al Femeilor în Artă. Inițiativa aparține managerului cultural Victoria Nagy Vajda și istoricilor de artă Ludmila Toma și Constantin Ciobanu, care au solicitat anterior sprijin pentru realizarea proiectului.

Ministerul Culturii susține că apreciază „valoarea și relevanța” ideii și că dialogul cu reprezentanții comunității artistice și ai societății civile va continua. În perioada următoare sunt planificate consultări publice și ateliere de lucru, în cadrul cărora va fi discutată o viziune comună pentru dezvoltarea Vilei Herța și Vilei Kligman.

Victoria Nagy Vajda a salutat decizia de a organiza consultări, dar a atras atenția că proiectul muzeului dedicat lui Mihai Grecu pare deja conturat la nivel instituțional. Ea consideră că toate propunerile pentru cele două edificii ar trebui examinate după aceleași criterii.

Printre aspectele care ar urma să fie luate în calcul se numără oportunitatea și fezabilitatea proiectelor, impactul lor, patrimoniul existent, necesitățile actuale ale sectorului cultural și tendințele europene în domeniul muzeal.

Propunerea de creare a Muzeului Femeilor în Artă în Vila Herța a fost lansată la sfârșitul lunii august. Cei trei reprezentanți ai sectorului cultural au adresat atunci o scrisoare deschisă președintei Maia Sandu, solicitând sprijin pentru inițiativă.