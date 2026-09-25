Boom ipotecar în Moldova: Creditele pentru locuințe au sărit cu peste 28% într-un an

Creditarea pentru procurarea și construcția locuințelor continuă să crească în Republica Moldova. La sfârșitul trimestrului II 2026, soldul creditelor acordate pentru imobile era cu 28,3% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată Raportul de evaluare a stabilității financiare publicat de Banca Națională a Moldovei.

Potrivit BNM, numai în trimestrul II 2026, volumul creditelor noi acordate populației pentru procurarea sau construcția unui imobil a însumat circa 2,95 miliarde de lei, în creștere cu 22,9% față de trimestrul precedent.

Ponderea creditelor ipotecare noi în totalul creditelor acordate persoanelor fizice a ajuns la 28,9%, în timp ce, la nivelul întregului portofoliu bancar, creditele pentru procurarea sau construcția locuințelor reprezintă deja 25,3%.

Datele BNM arată că ritmul de creditare a populației rămâne ridicat, în special pe segmentul locuințelor și al consumului. În paralel, soldul creditelor de consum a ajuns la aproximativ 21,4 miliarde de lei, în creștere cu 26,1% față de perioada similară a anului trecut.

Creșterea creditării ipotecare are loc într-un context în care prețurile locuințelor din Chișinău sunt cu mult peste nivelurile din 2019, iar BNM menține evaluarea cu privire la riscul de supraevaluare a bunurilor imobile rezidențiale. Indicele agregat al prețurilor de ofertă pentru locuințe a ajuns la 230,5% față de nivelul de referință din 2019.

Totodată, în municipiul Chișinău, ipotecile constituie 47% din totalul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare cu bunuri imobile, ponderea fiind în creștere cu 1,1 puncte procentuale față de trimestrul precedent.

BNM notează că, în pofida accelerării creditării, disciplina de rambursare rămâne, în general, adecvată, iar sistemul bancar dispune de suficiente rezerve de capital și lichiditate pentru a absorbi eventuale șocuri.