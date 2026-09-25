Politică

 „Puricii sunt lângă mine”. Replici aprinse între Pruteanu și Cheptonar, în emisie directă: „Dacă broasca avea păr, avea să aibă purici”

Photo of Timpul.md Timpul.md25 septembrie 2026
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Deputatul PAS Adrian Cheptonar și viceprimarul capitalei, Victor Pruteanu, au avut un schimb aprins de replici după ce au discutat despre propunerea fracțiunii PSRM din CMC de a aloca 80 de milioane de lei pentru compensații destinate a circa 13 mii de familii din Chișinău. Declarațiile au avut loc în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la tv8.

„Fracțiunea PSRM din CMC a propus alocarea a 80 de milioane de lei pentru compensații pentru 13 mii de familii din Chișinău. De ce nu ați votat? Sau ați votat?”, a fost întrebat Pruteanu.

„Ei propun asta în fiecare an. Eu nu sunt consilier și nu știu ce au votat și cum au votat”, a spus Victor Pruteanu.

În timpul discuției, deputatul PAS Adrian Cheptonar a intervenit cu o replică: „Dacă broască avea păr, avea să aibă purici… Dar puricii, domnul Pruteanu…”.

„Eu nu știu ce fac puricii, ei stau lângă mine”, a răspuns viceprimarul capitalei.

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Photo of Timpul.md Timpul.md25 septembrie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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