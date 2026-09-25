„Puricii sunt lângă mine”. Replici aprinse între Pruteanu și Cheptonar, în emisie directă: „Dacă broasca avea păr, avea să aibă purici”

Deputatul PAS Adrian Cheptonar și viceprimarul capitalei, Victor Pruteanu, au avut un schimb aprins de replici după ce au discutat despre propunerea fracțiunii PSRM din CMC de a aloca 80 de milioane de lei pentru compensații destinate a circa 13 mii de familii din Chișinău. Declarațiile au avut loc în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la tv8.

„Fracțiunea PSRM din CMC a propus alocarea a 80 de milioane de lei pentru compensații pentru 13 mii de familii din Chișinău. De ce nu ați votat? Sau ați votat?”, a fost întrebat Pruteanu.

„Ei propun asta în fiecare an. Eu nu sunt consilier și nu știu ce au votat și cum au votat”, a spus Victor Pruteanu.

În timpul discuției, deputatul PAS Adrian Cheptonar a intervenit cu o replică: „Dacă broască avea păr, avea să aibă purici… Dar puricii, domnul Pruteanu…”.

„Eu nu știu ce fac puricii, ei stau lângă mine”, a răspuns viceprimarul capitalei.