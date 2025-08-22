Vlad Cebotari acuză SIS de suprimarea opoziției și acte de poliție politică

Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) acuză Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și conducerea acestuia de acțiuni abuzive și ingerință în procesul electoral, după ce liderul formațiunii, Vladimir Cebotari, a fost inclus pe lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc.

Formațiunea afirmă că ordinul semnat de șeful SIS, Alexandru Musteața, și publicat în Monitorul Oficial, are un caracter politic și reprezintă „o tentativă de intimidare” a opoziției, cu doar câteva zile înainte de lansarea campaniei electorale pentru parlamentarele din 28 septembrie.

„Acțiunea are ca scop favorizarea unui concurent electoral în detrimentul altuia. Este o ingerință directă în procesul electoral și confirmă că SIS și alte instituții ale statului sunt utilizate de guvernarea PAS ca arme împotriva opoziției”, se arată în comunicatul PDMM.

Partidul subliniază că Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției și om de afaceri, „nu a comis nicio ilegalitate, nu este vizat în niciun dosar penal și nu are condamnări”, calificând decizia drept „un act clar de intimidare” care reflectă „frica actualei puteri față de această forță de opoziție”.

PDMM afirmă că procesul electoral este „viciat din start”, ceea ce pune la îndoială legitimitatea viitoarelor alegeri. Formațiunea face apel către observatorii naționali și internaționali, misiunile diplomatice și partenerii externi ai Republicii Moldova „să ia act de acest abuz evident și să acționeze în consecință”.

„Libertatea de asociere, de opinie, de a alege și de a fi ales sunt drepturi fundamentale, iar încălcarea lor reprezintă un atentat direct asupra democrației”, a transmis partidul.