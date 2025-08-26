Vlad Cebotari: Toți greșesc, numai cei din PAS nu, pentru că ei nu muncesc

Co-fondatorul și liderul Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, a declarat la UNInterviu pentru că toți oamenii greșesc. „Numai ce-i din PAS nu greșesc, pentru că ei nu muncesc”, a ironizat Cebotari.

„Toți greșesc, doar cei din PAS nu pot greși și știți de ce – pentru că ei nu muncesc.

Toți cei care muncesc greșesc și noi trebuie să-i ajutăm să înțeleagă acest lucru, și să-i ajutăm să se corecteze”, a menționat Cebotari.