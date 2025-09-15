ANI va verifica averea lui Iurie Gorea, cumătrul lui Spînu săltat pentru corupție

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control al averii și intereselor personale în privința lui Iurie Gorea, fost șef al Biroului Vamal Centru, în urma unei sesizări și a unei analize preliminare care a identificat posibile neconcordanțe între veniturile declarate și averea deținută.

Potrivit procesului-verbal publicat de ANI, în urma examinării declarațiilor de avere și interese personale, a documentelor prezentate de Iurie Gorea și a actelor acumulate în cadrul verificării prealabile a unei sesizări, inspectorul de integritate a constatat o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii.

Mai exact, s-a remarcat o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile efectuate, respectiv averea dobândită, ceea ce justifică declanșarea unei proceduri complete de control. Scopul acesteia este verificarea surselor de finanțare care au stat la baza modificărilor patrimoniale semnificative.

Controlul poate viza întreaga perioadă în care persoana a avut calitatea de subiect al declarării, inclusiv perioada de suspendare a acestei calități, și se poate extinde până la trei ani după încetarea funcției. De asemenea, verificările pot include averea membrilor de familie și a concubinului/concubinei.