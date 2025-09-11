Vlad Filat: „Manipulare prin statistici: succesul inventat al PAS în economie”

Guvernarea PAS a descoperit „miracolul economic”: în 2024 am avut 8742 de întreprinderi nou-create, „cel mai mare număr din ultimii 10 ani”. Și, desigur, imediat a tras concluzia că „economia merge în direcția corectă”.

Aceasta nu este economie, este propagandă de manual și manipulare ieftină pentru cei care nu știu să citească datele statistice.

Realitatea este următoarea:

În 2024 am avut 68 725 de întreprinderi, dar 24 363 dintre ele au raportat pierderi. Practic, una din trei firme este în roșu.

Alte 15 194 de firme nici măcar nu au înregistrat vânzări. Adică firme-fantomă, prezente doar pe hârtie.

În spatele cifrei de „record” se ascund distorsiuni fiscale și artificii birocratice, nu dezvoltare economică sănătoasă.

Iar dimensiunea dezastrului se vede în pierderile totale: 24,4 mii de companii au generat pierderi de peste 11,3 miliarde lei în 2024. Cele mai lovite ramuri : Comerțul (2,47 miliarde lei pierderi), agricultura (2,07 miliarde lei), urmate de construcții, energie, transport și industrie. Cu alte cuvinte, exact sectoarele de bază ale economiei sunt în colaps, dar guvernarea se laudă cu „întreprinderi noi”.

Aici are perfectă dreptate Doamna Tatiana Iovv, care a explicat limpede două cauze fundamentale:

– inflația cumulată de 65% a erodat pragul de 1,2 milioane lei pentru regimul fiscal simplificat de 4%. Guvernarea nu l-a ajustat, iar antreprenorii au fost împinși să-și fragmenteze afacerile și să creeze artificial firme noi.

– pentru a accesa granturile ODA, o întreprindere nu trebuie să aibă mai mult de 2 ani. Rezultatul? „reînființarea” de firme, doar pentru a se încadra în reguli.

Așadar, nu este boom economic, ci un artificiu contabil.

Când peste 40% din companii sunt ori pe pierdere, ori fără vânzări, și când pierderile totale ajung la 11 miliarde lei, să ieși public și să declari că „economia merge în direcția corectă” nu este doar manipulare, este dovadă de incompetență totală și incapacitate de a înțelege cele mai elementare date economice.

În loc să recunoască realitatea și să caute soluții, PAS preferă să se îmbete cu apă rece și să vândă cifre goale pe post de „succese”.

Guvernarea PAS este cea mai slabă și incompetentă guvernare de la independență până în prezent. Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, însă acolo putem ajunge doar cu o guvernare puternică și competentă.