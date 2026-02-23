Vladimir Plahotniuc depune mărturii în instanță

Vladimir Plahotniuc este audiat astăzi în instanță. Ex-liderul democrat s-a prezentat la ședință însoțit de scheme și diagrame, conform solicitării avocatului său, Lucian Rogac.

Inculpatul a acuzat faptul că procesul de judecată se desfășoară cu încălcări, afirmând că a avut prea puțin timp pentru a studia cele 100 de volume și invocând ingerința factorului politic, precum și lipsa dovezilor.

În apărarea sa, a pregătit schițe pe trei capete de acuzare: organizarea, crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Conform procurorilor, odată cu audierea de astăzi a lui Plahotniuc, ar putea fi încheiată cercetarea judecătorească în dosarul furtului miliardului.