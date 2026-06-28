Accident grav la Etulia: Un motociclist a murit, iar doi pasageri au fost răniți

Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs duminică, în jurul orei 18:20, în satul Etulia, raionul Vulcănești.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, bărbatul conducea o motocicletă neînmatriculată, având doi pasageri.

În timp ce se deplasa pe un sector de drum în curbă, acesta ar fi pierdut controlul asupra vehiculului și s-a izbit de un copac aflat pe acostament.

În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme grave. Acesta a fost transportat la spital, însă a decedat ulterior în secția de terapie intensivă.

Cei doi pasageri au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii investighează circumstanțele în care s-a produs accidentul, fiind inițiat un proces penal.