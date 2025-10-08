Vladimir Vitiuc, zis Palermo – turnător cu nume de cod în dosarul Marinei Tauber

Fostul deputat al fracțiunii „Șor”, Vladimir Vitiuc, a colaborat cu procurorii în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, în care Marina Tauber a fost condamnată la șase ani de închisoare.

Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, Vitiuc a acționat ca investigator sub acoperire, având numele de cod „Palermo”, și a documentat mai multe tranzacții financiare din interiorul formațiunii.

Printre probele-cheie figurează o tranzacție din mai 2022, când fostul șef al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi, i-a oferit lui Vitiuc 100.000 de lei – sumă prezentată drept „salariu” pentru luna martie 2022. Operațiunea s-a desfășurat sub controlul organelor de urmărire penală.

Vitiuc a declarat că, în perioada activității sale în partid, primea lunar câte 100.000 de lei în numerar, fără acte sau semnături, iar aceste plăți erau livrate „în plic” de curieri. El a confirmat că finanțarea formațiunii și a campaniilor electorale provenea din afara țării, fiind mascată prin „donații fictive” și transferuri prin criptovalută.

Fostul deputat a relatat că la campania electorală de la Bălți din 2021 s-ar fi cheltuit peste un milion de euro, bani folosiți pentru mobilizarea și întreținerea activiștilor.

Instanța a stabilit că Vitiuc a colaborat voluntar, fără presiuni sau beneficii, considerând acțiunile sale „o datorie civică”. Solicitarea apărării Marinei Tauber de a exclude aceste probe a fost respinsă, judecătorii concluzionând că implicarea lui Vitiuc a fost legală și justificată, iar declarațiile sale confirmă bănuielile privind finanțarea ilegală a partidului.