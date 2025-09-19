Volosatîi, întâlniri cu cetățenii: Oamenii cer șansa de a trăi din muncă

Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a avut ieri întâlniri cu cetățenii din localitățile Văratic, Sofia și Drochia. La discuții au participat agricultori, muncitori și mici antreprenori, care și-au exprimat dificultățile cu care se confruntă.

Agricultorii au semnalat probleme legate de comercializarea producției, concurența cu produsele de import și costurile ridicate ale motorinei și pesticidelor. În acest context, Volosatîi a declarat că formațiunea propune stoparea „importurilor abuzive”, subvenții mai mari pentru fermieri și lansarea de programe de irigații.

Muncitorii au vorbit despre salariile mici și lipsa siguranței la locul de muncă, comparativ cu veniturile conducătorilor din instituțiile publice.

Liderul AUR Moldova a afirmat că partidul susține alinierea legislației la standardele României și eliminarea abuzurilor pentru a asigura salarii decente și condiții moderne de muncă.

La rândul lor, micii antreprenori au reclamat povara taxelor și a birocrației. Potrivit lui Volosatîi, soluțiile propuse includ credite avantajoase garantate de stat, reducerea taxelor și simplificarea procedurilor.

La finalul întâlnirilor, președintele AUR Moldova a reiterat mesajul politic al formațiunii, conform căruia Unirea cu România este văzută drept „singura cale” pentru îmbunătățirea nivelului de trai. Totodată, acesta a îndemnat cetățenii să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie.