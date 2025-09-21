Volosatîi: România e Patria-mamă și Unirea – singura cale de dezvoltare

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând-o că prin declarațiile sale s-ar fi poziționat „de partea blocului stataliștilor”.

Liderul AUR a reiterat poziția formațiunii unioniste potrivit căreia România nu trebuie privită ca un simplu vecin, ci ca „Patria-mamă” și principal sprijin pentru dezvoltarea Republicii Moldova. În acest sens, Volosatîi a susținut că Unirea ar reprezenta o soluție practică pentru modernizarea țării.

El a menționat patru domenii-cheie în care Unirea ar aduce beneficii imediate: creșterea salariilor și pensiilor la nivelul celor din România, dezvoltarea infrastructurii (drumuri, școli, spitale), atragerea directă a investițiilor europene și garantarea siguranței prin integrarea în NATO.

„Unirea nu este o opțiune trecătoare, este destinul nostru istoric. Orice guvernare care se teme să spună adevărul despre relația noastră cu România nu poate să ne ofere viitorul pe care-l merităm”, a afirmat Volosatîi.