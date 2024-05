vor să localizeze sursa misterioasă sau să găsească explicații

Oamenii de știință de la NASA au primit un „semnal” neașteptat din afara galaxiei noastre. Până în acest moment nu există multe explicații. „Este o descoperire complet întâmplătoare”, a declarat Alexander Kashlinsky, cosmolog la Universitatea din Maryland și la Centrul Goddard Space Flight Center al NASA, prezentând rezultatele în cadrul Societății Astronomice Americane.

Oamenii de știință analizau 13 ani de date de la Telescopul spațial Fermi cu raze gamma când au observat semnalul misterios. Era „o caracteristică neașteptată și încă inexplicabilă din afara galaxiei noastre”, a scris Francis Reddy de la Centrul Goddard Space Flight Center al NASA. Puternicul telescop poate detecta razele gamma, care sunt explozii uriașe de lumină energetică de mii până la sute de miliarde de ori mai mari decât pot vedea ochii noștri. Ele sunt adesea produse atunci când stelele explodează sau când are loc o explozie nucleară. Ei au dat peste semnalul alternativ în timp ce căutau cu totul altceva.

„Am găsit un semnal mult mai puternic într-o parte diferită a cerului decât căutam”, a declarat expertul. Un eveniment inexplicabil Cercetătorii căutau una dintre cele mai vechi caracteristici ale razelor gamma pentru formarea primilor atomi – cunoscută sub numele de fondul cosmic de microunde, sau CMB.

CMB are o structură de dipol, în care un capăt este mai fierbinte și mai aglomerat decât celălalt. Astronomii cred, în general, că mișcarea sistemului nostru solar creează această structură. În schimb, cercetătorii au detectat un semnal care venea dintr-o direcție similară și avea aproape aceeași intensitate ca o altă caracteristică inexplicabilă, care conținea unele dintre cele mai energetice particule cosmice pe care le-au detectat vreodată. „Am găsit un dipol de raze gamma, dar vârful său este situat pe cerul sudic, departe de cel al CMB-ului, iar magnitudinea sa este de 10 ori mai mare decât cea la care ne-am aștepta din cauza mișcării noastre”, a declarat Chris Shrader, astrofizician la Goddard. Săptămâna aceasta, o lucrare care descrie descoperirile a fost publicată în The Astrophysical Journal Letters. Ei cred că descoperirea ar putea fi legată de o caracteristică cosmică cu raze gamma observată de Observatorul Pierre Auger din Argentina în 2017, scrie gadgetreport.ro. Astronomii cred că cele două fenomene ar putea proveni de la o singură sursă neidentificată, având în vedere structura lor similară. Ei speră să localizeze sursa misterioasă sau să dezvolte explicații alternative pentru ambele caracteristici. Descoperirea neașteptată a NASA ar putea ajuta astronomii să confirme sau să conteste ideile despre modul în care este creată structura dipolară. „Un dezacord cu dimensiunea și direcția dipolului CMB ne-ar putea oferi o privire asupra proceselor fizice care operează în universul foarte timpuriu, potențial până la momentul în care acesta era mai puțin de o trilionime de secundă”, a declarat Fernando Atrio-Barandela, coautor al lucrării de cercetare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!