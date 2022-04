„Vreau să le transmit ceva clovnilor care ascultă propaganda rusă”. Imagini surprinzătoare cu un soldat rus, făcute de publice de Dolgopolov

Alexandr Dolgopolov (33 de ani) a avut o nouă reacție dură pe rețelele sociale. Fostul mare jucător de tenis este pe frontul din Ucraina și se luptă cu arma în mână pentru apărarea țării natale. Acesta a luat atitudine și a avut un mesaj plin de furie pentru cei care cred în discursul lui Vladmir Putin, scrie As.ro.

Dolgopolov a arătat cu degetul propaganda rusă. L-a contrat pe președintele rus care anunță că armata sa este implicată într-o „operațiune specială” pentru denazificare și demilitarizare.

„Vreau să le transmit ceva clovnilor care ascultă propaganda rusă și spun că se luptă cu naziștii și nu cu cei 40 de milioane de ucraineni. Surpriză, clovnilor, există naziști în orice țară, dar în mod normal e vorba de un procent extrem de mic de oameni.

Și da, acesta este un soldat rus!” a transmis Alexandr Dolgopolov pe contul său de Twitter.

Mesajul a fost însoțit de o imagine cu un soldat de al lui Vladmir Putin capturat de ucraineni. Acesta are tatuată svastica, unul dintre cele mai detestate simboluri, care a fost folosit de partidul nazist și era preferatul lui Hitler.

Just to all those clowns listening russian propaganda and saying that they are fighting nazi, and not the 40 million Ukrainian nation.

Well surprise clowns, there are nazis in any country, just usually it’s a extremely low amount of people

Yes, that’s a russian soldier pic.twitter.com/5yHtNCvrJx

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) April 7, 2022