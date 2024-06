Vremea extremă face ca prețurile alimentelor pentru micul dejun să crească cu 55% într-un singur an (analiză)

Costul produselor de bază care alcătuiesc un mic dejun tipic s-a majorat cu 55% într-un singur an, în urma unor creșteri majore ale prețurilor la cacao și carne de porc, conform celui mai recent indice al produselor de bază pentru micul dejun realizat de platforma de tranzacționare și investiții eToro.

Rata de creștere a prețurilor la alimentele de bază pentru micul dejun a depășit dramatic creșterea de 5,9% a indicelui prețurilor de consum din România (IPC) sau creșterea de 2.07% a prețurilor la alimente pe parcursului aceleași perioade, ceea ce indică faptul că în continuare consumatorii se vor confrunta probabil cu presiuni suplimentare asupra prețurilor. Ben Laidler, Strategul pentru piețele globale de la eToro, a declarat: „Prețurile alimentelor de bază au cunoscut o volatilitate imensă de la pandemie și de la debutul războiului din Ucraina. Deși unele dintre aceste presiuni asupra lanțului de aprovizionare s-au diminuat, vremea extremă și bolile din sudul lumii au provocat o volatilitate sporită a prețurilor unor alimente cheie pentru micul dejun. Recoltele de cacao, portocale și cafea au fost cel mai puternic afectate în ultimul an, mulți producători funcționând acum la capacitate redusă și recurgând la stocuri de rezervă acolo unde este posibil. „Este posibil ca diferența masivă de preț pe care o vedem în cazul produselor alimentare pentru micul dejun să înceapă să aibă un impact asupra comportamentului consumatorilor, pe măsură ce prețurile unor produse pentru micul dejun, cum ar fi grâul și laptele, scad, iar cele pentru alte produse, cum ar fi sucul de portocale, cacaua și cafeaua, ating niveluri record.”

Prețurile la cacao au înregistrat cea mai spectaculoasă creștere dintre toate produsele de bază legate de micul dejun, majorându-se cu 270% în ultimul an. Seceta severă din Africa de Vest, o regiune care produce 80% din cantitatea de cacao din lume, a contribuit în mod semnificativ la deficitul de aprovizionare și la creșterea prețurilor. Sucul de portocale s-a confruntat cu presiuni similare asupra ofertei, cauzate de boli ale culturilor și de fenomene meteorologice extreme în Statele Unite, sudul Europei și Brazilia, înregistrând o creștere de 39% în ultimele 12 luni.

În schimb, prețul grâului și cel al laptelui au scăzut cu 14,4% și respectiv 3,9% în ultimul an. Mărfuri Variația prețurilor de la 1.01.2024 Variația prețurilor în ultimele 12 luni Variația prețurilor în ultimele 24 luni Grâu -10% -14% -48% Zahar -4% -19% +2% Cacao +151% +270% +338% Ovăz -5% +19% -40% Suc de portocale +18% +36% +110% Lapte -4% -4% -36% Cafea +27% +25% +12% Porc +30% +60% -36% Ceai -5% +45% +40% eToro Breakfast Commodity Index +33% +55% +38%

