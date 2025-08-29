”Vremurile bune” ca pe timpul lui Stalin? Cum arată un cămin studențesc din Moldova, în 2025

Tapet dezlipit, geamuri stricate și uși defecte. Așa arată interiorul unui cămin al Universității Tehnice a Moldovei, în anul 2025. În timp ce unii internauți au susținut că condițiile sunt „de groază”, alții au declarat că „nici la alte universități nu este mai bine”.

În mediul online, au apărut imagini care ar reprezenta interiorul căminului nr. 26 al Universității Tehnice a Moldovei. Condițiile din camerele de cămin, baia, bucătăria și holurile instituției par desprinse dintr-un film sovietic.

Cămin studențesc din Chișinău

Sursa foto: FB/Helen Butacova

Cămin studențesc din Chișinău

Sursa foto: FB/Helen Butacova

În comentariile postării, mai mulți internauți s-au plâns de accesibilitatea redusă pentru studenții cu dizabilități și de lipsa investițiilor în modernizarea căminelor universitare din țară.