Zaporojie – centrala nucleară la un pas de dezastru

Ucraina trage un semnal de alarmă privind centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub control rus. De șase zile, instalația nu mai este conectată la rețeaua energetică ucraineană, iar reactoarele funcționează exclusiv cu ajutorul generatoarelor diesel, o soluție temporară și extrem de riscantă. Autoritățile avertizează că disponibilitatea combustibilului pentru răcire este limitată, iar o întrerupere totală ar putea declanșa un accident nuclear major.

Rusia blochează accesul echipelor tehnice ucrainene pentru reparații și inspecții, sporind pericolul la care este expusă întreaga regiune. Experții de la Kiev subliniază că lipsa alimentării externe și dependența de generatoarele diesel fac centrala vulnerabilă, iar orice defecțiune ar putea provoca scurgeri radioactive cu impact internațional.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) confirmă situația critică: pierderea surselor externe de energie și lipsa intervenției tehnice cresc dramatic riscul unui accident nuclear. Oficialii solicită acces imediat la instalație și reluarea conectării la rețeaua principală pentru a preveni o catastrofă.

Impactul unui eventual incident nu ar fi limitat doar la Ucraina. Radiațiile ar putea ajunge în mai multe state europene, afectând sănătatea populației, agricultura și mediul. Comunitatea internațională monitorizează cu îngrijorare evoluția situației și cere Rusiei să permită accesul specialiștilor pentru evaluări și reparații urgente.

În timp ce tensiunile politice continuă, oamenii de știință trag un semnal de alarmă clar: centrala de la Zaporojie este la un pas de o criză nucleară fără precedent în Europa, iar acțiunile fiecărui actor implicat pot face diferența între prevenire și dezastru.