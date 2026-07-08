Zece localități din raionul Nisporeni vor fi conectate la un nou sistem de alimentare cu apă

Lucrările de construcție a unui nou apeduct, care va asigura cu apă potabilă 10 localități din raionul Nisporeni, au fost lansate miercuri. Sistemul va deservi aproximativ 9.000 de locuitori.

Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, este vorba despre localitățile Ciorești, Vulcănești, Milești, Bălănești, Găureni, Vânători, Ciutești, Seliște, Valea Nârnovei și Păruceni.

Tot miercuri, în orașul Nisporeni au început lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Satul Nou. Investiția, în valoare de peste 22 de milioane de lei, prevede reabilitarea căilor pietonale, îmbunătățirea accesului către grădiniță și amenajarea spațiilor publice din zonă.

Ambele proiecte sunt realizate în cadrul programului de dezvoltare regională, cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al autorităților publice locale.