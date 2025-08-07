Zeci de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova

Forțele loiale regimului au organizat, în dimineața zilei de joi, 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova, într-un dosar penal de așa zisă finanțare ilegală și coruperea alegătorilor.

Acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii BPDS „Fulger”, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și al procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit informațiilor preliminare, perchezițiile vizează membri și simpatizanți unor organizații politice.